Agression mortelle d'une infirmière à Reims : Braun va réunir un "comité" pour "plus de sécurité"

L'homme à l'origine de ces faits, un Rémois de 59 ans, a été interpellé. Une enquête a été ouverte pour "assassinat" et "tentative d'assassinat", a annoncé le parquet. Selon les premiers éléments des investigations, l'auteur présumé de cette agression "semble avoir agi sans mobile apparent", d'autant plus "qu'il n'avait pas de rendez-vous dans ce service" de "médecine et santé au travail", a précisé le procureur de Reims, Matthieu Bourrette. Le suspect "semble souffrir de troubles sévères et fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée", ajoute-t-il.