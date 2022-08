Mort d'Yvan Colonna : appel au blocage de la prison d'Arles après la mise en cause d'un surveillant

La tension ne retombe pas après la mort d'Yvan Colonna à la prison d'Arles. Le syndicat Ufap Unsa Justice a appelé, mardi, au blocage de la prison centrale d'Arles ce jeudi. Le but : protester contre les procédures disciplinaires annoncées contre un surveillant de l'établissement après la remise d'un rapport sur l'assassinat d'Yvan Colonna.

"Ce surveillant est un bouc-émissaire. Il est accusé de tout alors qu'il n'a fait que son travail au mieux de ses capacités et en respectant les consignes qui lui ont été données. Pour nous, les fautes qui ont été commises viennent de l'administration pénitentiaire dans sa globalité, du ministère de la justice", a dénoncé auprès de l'AFP Thomas Forner, délégué Ufap d'Arles. "On va bloquer l'établissement à partir de jeudi 6H00 et pour une durée indéterminée. Personne ne pourra entrer ou sortir", a-t-il annoncé, ajoutant que les autres syndicats "devraient normalement" se joindre à cette action.