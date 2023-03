Mort d'Yvan Colonna : la commission d'enquête pointe un "possible effacement" de données sur son agresseur

Or, selon un document transmis par le renseignement pénitentiaire à la commission, une agente a averti sa hiérarchie le 1er mars avoir entendu le jour même "une conversation de trois détenus dont Franck Elong Abé, où le terme 'Je vais le tuer' est apparu" et constaté que ce dernier "vidait sa cellule". Elle a aussi assuré avoir "réalisé une observation" dans le logiciel dédié.

Ces incidents sont pourtant absents des données transmises par l'administration pénitentiaire et n'ont pas été mentionnés lors des auditions à l'Assemblée. "Nous avons les plus grandes interrogations (...) quant à la possible tentative d’effacement de ces données", a commenté Jean-Félix Acquaviva. "Ces informations (…) auraient dû" conduire à "porter encore plus l'attention à la surveillance de l'individu et éviter le drame du lendemain", a-t-il ajouté.