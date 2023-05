Mort d'Yvan Colonna : les "erreurs" et "défaillances" des autorités épinglées dans un rapport d'enquête parlementaire

Très attendu, le rapport de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'agression mortelle dont a été victime le militant indépendantiste corse Yvan Colonna à la prison d'Arles en mars 2022 vient de rendre ses conclusions. Le document, publié ce mardi, a pointé une série de "défaillances", d'"inactions" et d'"erreurs" des autorités.

Yvan Colonna, qui purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, avait été violemment agressé le 2 mars 2022 dans la salle de sports de la prison par Franck Elong Abé, un homme radicalisé de 36 ans condamné notamment dans un dossier terroriste. Le militant indépendantiste corse de 61 ans était mort trois semaines plus tard.

Au cours de ses six mois de travaux - 71 personnes entendues au cours de 37 auditions - la commission s'est intéressée au traitement carcéral de Franck Elong Abé, aux circonstances entourant l'agression et aux raisons du maintien du statut de "détenu particulièrement signalé" (DPS) d'Yvan Colonna, qui empêchait son transfert vers une prison corse. Le détenu est mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et l'enquête judiciaire suit son cours.