Mort d'Yvan Colonna : la radicalisation de Franck Elong Abé sous-estimée par la pénitentiaire ?

Transféré le 17 octobre 2019 à la maison centrale d'Arles, Franck Elong Abé est affecté à l'isolement une nouvelle fois. Là, il aurait, selon l'administration pénitentiaire, "affiché un comportement adapté qui tranchait avec son passé disciplinaire" : "Il adoptait un positionnement correct avec le personnel, respectait le règlement intérieur et communiqué aisément avec les agents". Sportif, il sort peu de sa cellule, et "écoute les consignes". Son parcours à l'isolement est décrit comme "très satisfaisant". Il sort de l'isolement le 30 avril 2020 et se met à fréquenter d'autres détenus, parmi lesquels Yvan Colonna, dans les lieux dédiés au sport notamment. Il devient par ailleurs "auxiliaire sport" et travaille de 7h30 à 11 heures du matin.

Selon les documents internes, Franck Elong Abé, depuis son arrivée à la maison centrale d'Arles et sa sortie du quartier d'isolement, "n'a pas fait preuve de violence physique à l'encontre de quiconque". Seules "deux violences verbales" sont relevées.