Mort d'Yvan Colonna : que retenir de l'audition du directeur de la prison d'Arles

Au moment où Colonna a été agressé, il y avait au total 25 agents et deux gradés en détention, avance le directeur interrogé par un député, assurant que le bâtiment compte "douze ailes", et qu'il est "impossible" de surveiller tous les détenus en même temps, qu'ils soient Détenus particulièrement signalés (DPS) ou non. "Si on veut qu’ils n’aient aucun contact, il faut les mettre à l’isolement, ce qui n’était justifié ni pour Yvan Colonna, ni pour Franck Elong Abe", détaille-t-il, avant de revenir sur le secteur que le surveillant avait à couvrir ce jour-là. Ce dernier était en charge d’une aile "de 30 mètres de long", avec des détenus à surveiller dans différentes pièces, "sachant que la salle de musculation est située à l’autre bout de l’entrée de l’aile". Mais également d'une autre où sept détenus étaient rassemblés avec cinq intervenants, dont des femmes, ce qui justifiait selon lui une surveillance particulière.

Évoquant le nombre de détenus incarcérés à la maison centrale d'Arles, Marc Ollier juge que le meurtre du militant corse ne peut être attribué à un problème de surpeuplement. "Sur le taux d'occupation, la maison centrale a cet avantage de ne pas être surpeuplée, avec 130 détenus le 2 mars", jour de l'agression, insiste le directeur. Et de nuancer : "Par contre, il y a un phénomène à prendre en compte : les surveillants pénitentiaires sont des humains, et on a un taux d'absentéisme et de congés maladie à prendre en compte".