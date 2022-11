Mort d'Yvan Colonna : vers une commission d'enquête parlementaire

La commission d'enquête sera composée de trente députés maximum, suivant une représentation proportionnelle des groupes à l'Assemblée, et rendra ses travaux dans un délai de six mois. "J'espère qu'elle permettra d'avancer de façon significative vers l'exigence de vérité et de justice", a réagi Gilles Simeoni, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse.

Un rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ) a estimé que le surveillant, chargé de l'aile où se trouvait l'indépendantiste corse, a fait preuve d'un "net défaut de vigilance" en restant "sans aucun motif éloigné" du lieu de l'agression, qui a duré neuf minutes. L'ex-directrice de la prison d'Arles et un surveillant vont faire l'objet de "procédures disciplinaires", avait annoncé en juillet la Première ministre, Élisabeth Borne.