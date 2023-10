Attaque à Arras : la sécurité des établissements scolaires renforcée

10.000 policiers et gendarmes seront ainsi redéployés sur tout le territoire. "La police et la gendarmerie a de très nombreuses missions, que ce soit la lutte contre l'immigration clandestine ou le maintien de l'ordre public. Mais dans le contexte actuel, cette mission est prioritaire. Dès lundi, on verra des patrouilles dynamiques beaucoup plus présentes autour des écoles primaires, des collèges et des lycées", assure Camille Chaize, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. La dernière fois qu'un tel dispositif a été mis en place, c'était il y a trois ans, presque jour pour jour, après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Des mesures particulières sont prévues dès samedi dans les 500 établissements ouverts.

Les chefs d'établissement peuvent aussi assurer la présence d'un adulte à chaque entrée, vérifier les identités des élèves et procéder à une fouille visuelle de leurs sacs. Par ailleurs, certains établissements expérimentent des portiques de sécurité et des caméras de surveillance, comme le collège Les Matagots, à la Ciotat, depuis 2016. Mais l'expérience ne s'est pas généralisée, car jugée trop coûteuse. Résultat, moins de 5% des écoles sont équipées de ces systèmes.

Si l'idée plaît aux syndicats enseignants, elle est, selon eux, impossible à appliquer. "Avec quels moyens financiers ? Avec quels moyens humains ? Puisque aujourd'hui, la situation de l'Éducation nationale est tout sauf bonne", interroge Maxime Reppert, vice-président du Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur.