Mort de Kendy, 15 ans, dans le Val-d'Oise : cinq personnes en garde à vue, dont quatre mineurs

Lundi dernier, Kendy, 15 ans, a été mortellement poignardé au cours d'une rixe à Domont, dans le Val-d'Oise. L'adolescent de 15 ans, originaire d'Ézanville, dans le même département, a été attaqué alors qu'il sortait du lycée. Deux jours après le drame, le parquet de Pontoise informe que cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte.

Il aura fallu moins de 24 heures aux enquêteurs pour identifier des suspects. Ce mercredi 6 décembre, le parquet de Pontoise annonce que quatre mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Kendy, adolescent de 15 ans tué dans une rixe inter-quartiers dans le Val-d'Oise.

Lundi dernier, vers 18h, "une rixe impliquant environ une vingtaine de personnes survenait sur la commune de Domont", avait relaté mardi dans un communiqué le procureur de la République de Pontoise, Pierre Sennes. "À l'arrivée des gendarmes sur place, quelques minutes après le déclenchement de la bagarre, le groupe d'individus prenait la fuite". Kendy est décédé au cours de l'affrontement d'un "coup de couteau porté au thorax" malgré la tentative de réanimation des secours, avait précisé le procureur.

Quartiers rivaux d'Ézanville et de Domont

La rixe est survenue dans un contexte de tensions entre quartiers rivaux des communes d'Ézanville, d'où était originaire Kendy, et de la commune limitrophe de Domont. Il rentrait chez lui après le lycée lorsqu'il a été pris à partie par des jeunes de Domont venus se venger après une bagarre datant de la semaine dernière, d'après des acteurs locaux rencontrés par l'AFP mardi.

Maires des communes concernés et animateurs jeunesse sont venus déposer des fleurs et coller la photo de Kendy à un poteau, à quelques mètres des lieux du drame.

Une vidéo sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo diffusée lundi soir sur le réseau social Snapchat et montrée par un lycéen à l'AFP, on aperçoit sur le trottoir un jeune homme au sol, violemment frappé au corps et à la tête par deux agresseurs. Juste à côté, un autre adolescent est mis à terre et reçoit des coups de poing. En surbrillance de la vidéo, est écrit "quand je vous dis qu'on les baise ces vieux cons".

L'enquête, ouverte pour homicide volontaire, a été confiée au groupement de gendarmerie du Val-d'Oise et à la section de recherche de Versailles, et mobilise d'importants moyens de police judiciaire.

Mardi soir, les forces de l'ordre ont sécurisé le secteur pour dissuader les velléités de revanche. La nuit a été calme, d'après la gendarmerie.