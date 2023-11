Mort de Thomas à Crépol : les neuf suspects mis en examen

Ce samedi, les neuf suspects interpellés après le décès du jeune Thomas, il y a une semaine, ont été mis en examen, notamment pour "meurtre en bande organisée", "tentatives de meurtre" ou "violences volontaires commises en réunion", a indiqué le parquet de Valence. Le procureur ajoute que l'élucidation des faits n'est "pas achevée".

Les neuf suspects interpellés après la mort de Thomas à Crépol, dans la Drôme, ont été mis en examen pour différents chefs dont "meurtre en bande organisée", "tentatives de meurtre" ou "violences volontaires commises en réunion", selon le parquet ce samedi soir. Le procureur précise dans un communiqué que l'élucidation des faits n'est "pas achevée", et se refuse à tout détail sur les identités des suspects et les charges retenues contre chacun "pour des raisons évidentes de protection" des personnes et de l'enquête.

Ils avaient été présentés au parquet de Valence dans l'après-midi à l'issue de leur garde à vue. Ils avaient été interpellés et placés en garde à vue mardi dans le cadre de l'enquête pour "meurtre" et "tentatives de meurtres en bande organisée" menée par les gendarmes après le drame survenu dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 novembre, devant la salle des fêtes du village de Crépol. Parmi eux, un jeune de 20 ans a été "formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel", selon le procureur.

Leur garde à vue pouvait durer jusqu'à 96 heures et devait "concourir à établir ou confirmer l'implication et le rôle des individus interpellés dans les faits de Crépol ou pour certains, dans la fuite" de ceux qui sont partis vers Toulouse, avait indiqué Laurent de Caigny.

Trois d'entre eux sont des mineurs de plus de 16 ans, les autres ont de 19 à 22 ans, certains sont connus de la justice. La condamnation la plus grave concerne un jeune de 21 ans né à Romans-sur-Isère : deux ans de prison avec sursis pour des faits de violences aggravées.

Thomas, un lycéen de 16 ans venu participer au bal d'hiver de Crépol, a rendu son dernier souffle alors que les secours l'emmenaient vers un hôpital de Lyon. Outre ce décès, les violences ont fait huit blessés dont deux jeunes de 28 et 23 ans hospitalisés dans un état grave. Après des funérailles émouvantes vendredi, un ultime hommage sera rendu à Thomas sous forme d'une minute de silence lors des matches de rugby ce weekend, sport qu'il pratiquait.