Doubs : une mère avait drogué ses jumelles avant de les tuer et de se suicider

Lundi 27 novembre, les corps d'une femme et de ses deux filles de 6 ans ont été découverts chez elle à Grand'Combe-Châteleu (Doubs). Le procureur de la République de Besançon vient de révéler que la mère de famille avait drogué ses enfants avant de les étouffer.

Un mois et demi après la découverte des corps des petites jumelles, de nouvelles informations viennent d'être communiquées par la justice. Jeudi soir, le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, a révélé que les deux fillettes, âgées de six ans, retrouvées mortes le 27 novembre à leur domicile de Grand'Combe-Châteleu près de Pontarlier dans le Doubs, avaient été droguées par leur mère de 51 ans qui les a ensuite étouffées dans leur sommeil avant de se donner la mort.

"Les résultats d'examens toxicologiques pratiqués sur les corps ont démontré que les deux enfants avaient été droguées avant d'être" tuées "par asphyxie", a indiqué à l'AFP le magistrat, confirmant une information de L'Est Républicain. "Les jumelles ont subi une soumission chimique d'anxiolytiques et d'antidépresseurs à des doses d'adulte. Ce qui les a manifestement plongées dans un état de conscience altéré", a-t-il précisé. "Et le scénario le plus probable est que la mère a fait ingérer ce cocktail médicamenteux à ses enfants à la fin du repas. Ce qui les a plongées dans un sommeil profond" et lui aurait "permis de les étouffer par la suite".

Pour le procureur de la République, "le fait que la mère ne présente aucun signe de soumission chimique confirme pleinement qu'elle est l'auteur de l'assassinat de ses deux filles".

Une séparation à l'origine du drame

Les secours avaient découvert le corps de la mère à l'aplomb d'une poutre à laquelle avait été accroché un câble électrique qui s'était rompu. Les enquêteurs avaient relevé que la victime avait les voies respiratoires obstruées par du ruban adhésif, ce qui avait entraîné son asphyxie lente.

Les deux enfants, habillées de façon soignée, étaient couchées dans le lit de la mère, sous une couverture. Leur autopsie avait fait apparaître des décès par asphyxie des jumelles qui devaient fêter leurs 7 ans prochainement.

La maison dans laquelle se sont produits les faits avait été acquise par le couple, séparé depuis 2021. Une séparation vécue douloureusement par la mère, selon M. Manteaux. Cette dernière avait fait l'objet d'un rappel à la loi à la suite de messages malveillants envoyés au père après leur séparation. Le couple avait introduit une procédure de divorce. L'extinction de l'action publique, liée au décès de la mère, a été notifiée fin décembre au père des enfants.