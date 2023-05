Mort de Georges Kiejman, un jeune homme pauvre devenu star des prétoires

Élégant dans ses costumes croisés très stricts, il se reconnaissait "une certaine clairvoyance" et des qualités de "bon débatteur". Ceux qui ne l'aimaient pas moquaient son besoin pathologique de séduire. Au fil de sa carrière, Georges Kiejman a en effet multiplié les conquêtes. Il ne s'en cachait pas : "Quand on arrive comme moi à la fin de sa vie, ce qui reste dans la peau, dans le souvenir, dans la chaleur de la mémoire, ce sont quand même les relations avec les femmes. Je ne me suis jamais ennuyé avec les femmes, je ne peux pas dire ça des hommes que j’ai rencontrés", avait-il raconté au Monde en décembre 2020. Marié à l'actrice Marie-France Pisier puis, depuis 1983, à la journaliste Laure de Broglie, il avait publié en 2021 L'Homme qui voulait être aimé (Grasset) avec Vanessa Schneider.