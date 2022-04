Mort de Jeremie Cohen: deux hommes mis en examen et écroués

Deux hommes, âgés de 27 et 23 ans, ont été mis en examen et écroués suite au décès de Jeremie Cohen mi-février, percuté par un tramway après une agression. Les suspects s'étaient présentés spontanément à la police mardi dernier puis avaient été placés en garde à vue.

"Le premier individu a été mis en examen du chef de violences volontaires en réunion et placé en détention provisoire. Le second a été mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé également en détention provisoire", annonce ce vendredi le procureur de la République Eric Mathais dans un communiqué.