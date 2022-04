Mort de Jeremie Cohen : sa famille appelle à "rester prudent"

"Concernant le caractère antisémite de cette agression, le positionnement de notre famille est clair : nous ne savons pas à l'heure actuelle si celui-ci est avéré. L’enquête dira si cela sera retenu ou non", a déclaré sa mère Evelyne Cohen, indiquant faire "entièrement confiance" aux enquêteurs. "Des drames humains, il y en a tous les jours, mais nous espérons et souhaitons que ceux qui en ont subi ou en subiront d’avoir un meilleur traitement et une enquête plus sérieuse que celle de mon fils Jeremie Cohen", a-t-elle poursuivi.