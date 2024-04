Mort de Shemseddine : Éric Dupond-Moretti balaie la notion de "crime d'honneur"

Le garde des Sceaux a fustigé l'usage du terme "crime d'honneur", à propos du passage à tabac de Viry-Châtillon, qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans. Si une partie de la presse et des réseaux sociaux utilisent l'expression, elle n'a aucune valeur juridique. Shemseddine a été frappé pour avoir échangé avec la sœur de deux de ses agresseurs, selon les premiers éléments de l'enquête.

"Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur, et en l'occurrence d'horreur absolue", a fustigé Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale ce mardi 9 avril. L'expression "crime d'honneur" a été utilisée, parfois sans guillemets, par une partie de la presse et des réseaux sociaux, pour qualifier l'agression mortelle du jeune Shemseddine à Viry-Châtillon (Essonne). Le collégien de 15 ans a été battu à mort, jeudi 4 avril, vraisemblablement pour avoir échangé avec une jeune fille de son âge, contre l'avis de la famille de celle-ci. Deux frères et deux amis de la collégienne, dont trois mineurs, ont été mis en examen pour assassinat.

Le ministre de la Justice rappelle implicitement que le terme "crime d'honneur", qui refait régulièrement surface à l'occasion d'affaires basées sur des motifs analogues, qu'ils soient d'ordre religieux, familiaux ou claniques, n'a aucun fondement juridique. Utilisée jadis comme circonstance atténuante, la notion est sortie du droit pénal français en 1791. Le Conseil de l'Europe, pour se référer à ce type de crimes et délits, parle de "crimes dit d'honneur", tandis que l'ONU les qualifie de "crimes au nom de l'honneur".

Deux des agresseurs de Shemseddine, dont le frère majeur de la jeune femme au cœur du différend, ont été écroués. Les deux autres ont été placés en détention préventive dans l'attente d'une confrontation prévue ce mercredi 10 avril. Éric Dupond-Moretti, dans sa déclaration à l'Assemblée nationale, a rappelé que "si les auteurs du crime sont majeurs, ils encourent la peine de la réclusion criminelle à perpétuité". "S'ils sont mineurs", a-t-il précisé, "ils encourent vingt ans, mais la juridiction a toujours la possibilité d'écarter l'excuse de minorité".