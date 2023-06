Mort de Karine Esquivillon : une marche blanche organisée le 1er juillet

Un instant pour se souvenir. Une marche blanche en mémoire de Karine Esquivillon Pialle se tiendra le samedi 1er juillet à Maché, en Vendée, a appris mercredi l'AFP auprès du maire de la commune, Frédéric Rager. "Il y aura une marche blanche organisée le samedi 1er juillet à 14h à la demande de la famille, j’ai échangé longuement avec eux sur ce point", a indiqué l'élu de cette commune de 1800 habitants dans laquelle vivait la victime, avec son mari et ses enfants. "On va se charger de l’organisation car on craint un afflux important compte tenu de la médiatisation de cette affaire", ajoute-t-il.