Mort de Federico Martin Aramburu : le suspect Romain Bouvier mis en examen pour "assassinat"

Romain Bouvier, ancien étudiant de l'université parisienne Panthéon-Assas lié à l'ultradroite et soupçonné d'avoir mortellement tiré samedi sur l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu, a été mis en examen et écroué à la prison de la Santé.

"Romain Bouvier a été mis en examen ce jour pour 'assassinat' et 'détention d'armes de catégories B et C', il a été placé en détention provisoire", indique une source judiciaire à TF1info.

"Sur les conseils de mon avocat, je souhaite exercer mon droit au silence", a déclaré l'homme de 31 ans ce vendredi lors du débat devant une juge des libertés et de la détention rapporte l'AFP. Me Antoine Vey, avocat de Romain Bouvier avec Eleonore Heftler-Louiche, a souligné que son client "est présumé innocent". Il veut "prendre le temps de consulter le dossier" avant de "répondre" ultérieurement "aux questions (...) quant à sa participation ou à son absence de participation à certains faits".