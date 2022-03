Mort de l'ex-rugbyman Martin Aramburu : Loïk Le Priol arrivé en France et placé en rétention

Dans cette affaire, deux autres personnes ont déjà été mises en examen et écrouées. Il s'agit de Romain Bouvier, âgé de 31 ans, mise en examen pour "assassinat" et deux délits liés à la détention d'armes. Désormais incarcéré à la prison de la Santé à Paris, ce proche de Loïk Le Priol est soupçonné d'être celui qui a tiré sur Federico Martin Aramburu. Par ailleurs, une femme de 24 ans, qui pourrait être la petite amie de Loïk Le Priol, a également été mise en examen pour "complicité d'assassinat" et placée en détention provisoire. Elle est soupçonnée d'avoir conduit le soir des faits un véhicule appartenant à Loïk Le Priol.