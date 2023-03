Mort de Leslie et Kévin : à l'origine du crime, un mobile toujours en question

Depuis la disparition du couple en novembre, des investigations sur le chien de Leslie Hoorelbeke prénommé Onyx ont été réalisées auprès du service d'identification des animaux domestiques de la société protectrice de la Rochelle et Niort, des sites internet des associations "Pet alert 17 et 79". "Aucune trace du chien n'avait et n'a été retrouvée", a révélé le procureur de la République de Poitiers ce mardi.