Mort de Leslie et Kevin : une marche blanche réunit 300 personnes à Niort

Quelque 300 personnes ont participé ce dimanche 12 mars à une marche blanche dans les rues de Niort pour rendre hommage à Kevin Trompat, dont le corps et celui de sa compagne Leslie Hoorelbeke ont été retrouvés début mars, plus de trois mois après leur disparition dans les Deux-Sèvres. "C'est une marche organisée par Guy Trompat en l'honneur de son fils Kevin, de Leslie et d'Onyx (ndlr, le chien de la jeune femme, dont le sort reste inconnu). C'est une manifestation de paix avant tout, la justice viendra dans un second temps", a expliqué Marie-Noëlle Moison, avocate du père de Kevin.