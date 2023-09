Lisa, 3 ans, battue à mort : pourquoi les violences n'ont pas été signalées ?

Un traumatisme pour les quelque 5000 habitants de Conches-sur-Ouche (Eure) et la sidération dans toute la France. Quatre jours après la mort de Lisa, 3 ans, les interrogations sont multiples.

La fillette est décédée dans la nuit de samedi à dimanche au CHU de Rouen à 1H53 du matin où elle avait été transférée après avoir été prise en charge, inanimée, par les secours au domicile familial. Elle présentait, au moment de sa prise en charge, de multiples hématomes d'âges différents.

Sa mère âgée de 27 ans et son beau-père, âgé de 29 ans, tous deux sans profession, connus respectivement pour une affaire de stupéfiants et pour infractions routières, ont été mis en examen pour "meurtre sur mineur de 15 ans et violences" et incarcérés. La mère est également poursuivie pour privation de soins et non dénonciation.

Ce drame aurait-il pu être évité ? Pourquoi personne n'a rien vu, rien dit ? Des investigations sont actuellement menées pour vérifier plusieurs points, notamment au niveau de l'école et au niveau des voisins et des proches de la famille.