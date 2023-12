Mort de Nahel : un interrogatoire remet en cause la version du policier auteur du tir

Le 27 juin dernier, Nahel, 17 ans, était tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. Deux jours plus tard, le policier de 38 ans auteur du coup de feu mortel avait été mis en examen pour homicide volontaire et écroué, avant d'être remis en liberté en novembre. Il avait indiqué avoir agi en état de légitime défense, ce que remet en cause un interrogatoire conduit devant le juge d'instruction.

Des éléments qui ne jouent pas en sa faveur. Un peu plus d'un mois après que Florian M., policier âgé de 38 ans auteur du coup de feu mortel qui a coûté la vie à Nahel, 17 ans, le 27 juin à Nanterre, est sorti de prison, de nouveaux éléments issus d'un interrogatoire devant le juge d'instruction versé au dossier mi-novembre ont été révélés ce mercredi 20 décembre.

Mis en examen et écroué fin juin pour "homicide volontaire", le policier qui circulait ce jour-là avec un collègue à moto a toujours invoqué la légitime défense pour justifier le tir sur le jeune homme qui se trouvait alors au volant d'une Mercedes de location et qui venait de refuser d'obtempérer. Or, les éléments révélés par RTL et confirmés à TF1info, semblent montrer que le fonctionnaire n'a pas agi en état de légitime défense.

La voiture ne se serait pas dirigée vers les policiers

Une source proche du dossier indique ainsi que, à aucun moment, d'après les vidéos versées au dossier, on ne voit le véhicule de Nahel dévier sur la gauche au moment où il redémarre, et donc menacer directement les policiers. Selon le compte rendu de l'interrogatoire, la Mercedes de location jaune continuait sa route tout droit. Elle ne menacerait donc pas les policiers, contrairement à ce qu'ils ont toujours affirmé pour mettre en avant un tir de légitime défense.

Autre élément : avant de tirer, les policiers auraient frappé Nahel à plusieurs reprises avec la crosse de leur arme. Un coup a été porté par l'auteur du tir et deux coups par un des autres motards présents sur place. L'autopsie de Nahel corrobore cette version donnée par les témoins. Un de ces coups a été dévié et a abimé son nez, et des lésions de défense sur le bras de Nahel démontrent qu'il a tenté de se protéger des coups avec son bras gauche dans l'habitacle.

Une reconstitution bientôt organisée

Florian M., l'auteur du tir sur Nahel, aurait aussi crié à la victime : "Je vais te mettre une balle". Ce qui constitue donc une menace de mort, et ne caractérise plus la légitime défense. Le second motard sur place aurait crié "Shoote-le !", selon ce qu'affirme un témoin anglais. Tous ces témoignages doivent être validés ou invalidés par les analyses des audios et des vidéos en cours d'analyse à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Le témoin anglais affirme en tout cas avoir été témoin d'une scène de rare violence avant le tir.

Une reconstitution doit être demandée dans les prochaines semaines pour éclaircir les dernières interrogations et mettre le policier face aux incohérences de son témoignage par rapport aux témoins sur place.