Mort de Nahel : plusieurs manifestations annoncées ce samedi, les autorités s'inquiètent

L'appel le plus important pour des rassemblements et marches citoyennes sur l'ensemble du territoire se fait sous le slogan : "Notre pays est en deuil et en colère | Rassemblement et manifestation le 8 juillet". Il a été lancé par plusieurs partis, syndicats et associations. Objectif : "rendre justice à Nahel, dénoncer les violences policières et revendiquer d'autres politiques".

Parmi les signataires : la CGT, CNT-Solidarité Ouvrière, Fédération Syndicale Étudiante (FSE), FSU, ATTAC France, Bagagérue, Conscience, Coudes à Coudes, DAL Droit au Logement, l'Observatoire nationale de l’extrême droite, Les Soulèvements de la Terre, le Comité Vérité et Justice pour Adama, mais aussi plusieurs partis politiques, dont Mouvement pour une Alternative de Gauche, Écologiste et Solidaire, Europe Écologie-Les Verts (EELV), ou encore La France insoumise (LFI).

Plusieurs points de ralliement ont d'ores et déjà été annoncés pour cet événement. "Dans plusieurs villes, les manifestants ont fixé comme point de rendez-vous devant les préfectures, un bâtiment représentatif de l'État dont de nombreux ont été dégradés ces derniers jours", rappelle la source policière.