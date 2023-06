Mort de Nahel à Nanterre : "inexplicable" et "inexcusable", juge Emmanuel Macron

Entre incompréhension et colère. Interrogé mercredi par la presse sur Nahel, 17 ans, décédé la veille à Nanterre (Hauts-de-Seine), Emmanuel Macron a qualifié la situation d'inadmissible. "Rien, rien ne justifie la mort d'un jeune", a martelé le président de la République, évoquant "l'émotion de la nation toute entière". "Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable et d'abord ce sont des mots d'affection, de peine partagée et de soutien à sa famille et à ses proches", continue-t-il, estimant qu'"aucun commentaire ne saurait être toléré face à un tel drame".