Mort de Nahel : "Les conditions de l'usage de l'arme pas réunies", l'incarcération du policier requise

Devant les enquêteurs, le policier mis en cause, qui suivait le véhicule depuis plusieurs minutes après "plusieurs infractions au Code de la route", a expliqué son geste "par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule et par la dangerosité du comportement routier du conducteur", précise le procureur. "Cela a induit chez le policier la peur que quelqu'un soit renversé, la crainte d'être percuté par le véhicule lors de son redémarrage, ou de voir son collègue plus avancé dans l'habitacle blessé par le mouvement de cette voiture."