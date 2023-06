Mort de Nahel : "dévasté", le policier qui a tiré demande "pardon à la famille"

"Les premiers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon et les derniers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille", a déclaré jeudi Me Laurent-Franck Liénard, l'avocat du policier qui a tué Nahel, deux jours plus tôt, après un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine). "Mon client a été extrêmement choqué par la violence de cette vidéo (...) qu'il a vue pour la première fois lors de sa garde à vue", a-t-il ajouté, en référence aux images qui ont circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux montrant le fonctionnaire tirer le coup de feu fatal. "Il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. Il n'a pas voulu tuer", a assuré le conseil.