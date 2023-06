Mort de Nahel à Nanterre : ce que l'on sait du policier à l'origine du tir

Selon nos informations, depuis qu'il a intégré les rangs de la police nationale, le motard a reçu huit lettres de félicitations et une médaille de la sécurité intérieure, distinction décernée par le ministre de l'Intérieur. Il a aussi été décoré de deux médailles de bronze, une première pour acte de courage et dévouement pendant le mouvement des Gilets jaunes et une seconde en 2021 pour son rôle dans l'interpellation d'un auteur de séquestration et vol à Bernes-sur-Oise, dans le Val-d'Oise.