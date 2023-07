Mort de Nahel : après une semaine de violences urbaines, Gérald Darmanin fait le point

Concernant les refus d'obtempérer, Gérald Darmanin a rappelé quelques chiffres au sujet des refus d'obtempérer. "En 2022, il y a eu 25 800 faits connus par les services de police et de gendarmerie, soit un en moyenne toutes les 20 minutes. 5329 dans des circonstances exposant directement autrui au risque de mort. De 2016 à 2022, il y a eu une hausse de 5,8 % pour les refus et 27,3 % d'augmentation pour les faits de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement quelqu'un à la mort". Le nombre de récidives par le même conducteur d'un véhicule a augmenté de 155%.

"Dans ces conditions, est-ce que les policiers et gendarmes, notamment depuis la loi de 2017, augmentent leur intervention pour tirer ? La réponse est non", a assuré le ministre de l'Intérieur avant de citer l'évolution des chiffres depuis 2013. "Il y a de plus en plus de refus d'obtempérer et ils (policiers et gendarmes, NDLR) utilisent de moins en moins leurs armes. Ça, c'est la vérité des chiffres et j'ai le détail police et gendarmerie. Les deux baissent".