Mort de Nahel : la mère de l'adolescent appelle à manifester après la remise en liberté du policier

Le policier mis en examen pour "meurtre" après un tir mortel qui a coûté la vie à Nahel, le 27 juin à Nanterre, a été remis en liberté cette semaine et placé sous contrôle judiciaire. Après avoir appris sa libération, la mère de l'adolescent de 17 ans a appelé à une manifestation ce dimanche dans la ville où son fils a été tué.

Il a passé un peu plus de quatre mois derrière les barreaux avant d'être remis en liberté. Mis en examen pour le meurtre de Nahel, 17 ans, le 27 juin dernier à Nanterre (Hauts-de-Seine), ce brigadier âgé de 38 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec un certain nombre d'interdictions, notamment de se rendre à Nanterre et de porter une arme.

Si la fin de sa détention provisoire a réjoui son avocat, sa famille et ses collègues, elle a suscité la colère des proches de Nahel et de ses soutiens. Dès jeudi soir, la mère de l'adolescent a appelé à un rassemblement ce dimanche. "Je me battrai, je ne lâcherai rien pour mon fils. Dimanche 19 novembre, venez nombreux pour nous soutenir à 15h sur la place Nelson-Mandela, à Nanterre. Merci beaucoup", indique-t-elle, dans une vidéo transmise par le collectif Justice pour Nahel jeudi soir à plusieurs médias.

Une "véritable injustice"

Dans cette vidéo, la mère de Nahel estime aussi que la remise en liberté de ce policier est une "véritable injustice". "Quel message est envoyé ? Un policier tue un enfant arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils", dénonce-t-elle.

Le 27 juin dernier, les images du motard tirant fin juin à bout portant sur l'adolescent, largement diffusées sur les réseaux sociaux, avaient soulevé une vague de colère et de violences qui a embrasé pendant plusieurs nuits consécutives de nombreuses villes de région parisienne et dans le reste du pays, les plus graves depuis 2005.