Mort de Nahel : le père du jeune homme sort du silence et réclame "une vraie justice"

Il ne s'était pas manifesté publiquement depuis le drame. Ce mercredi, Hicham H., le père de Nahel, tué la semaine dernière à Nanterre par un policier, a annoncé mercredi s'être constitué partie civile dans le dossier.

"Je me constitue partie civile pour que justice soit rendue pour Nahel et pour dire que je suis vivant", explique cet homme de 42 ans, originaire de Colombes, ville voisine de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. "J'ai du mal à m'en remettre (...) j'arrive plus à dormir", ajoute-t-il lors d'un entretien accordé à l'AFP au cabinet de son avocat, Me Serge Money.

Hicham H. n'avait pas de rapport avec son fils, qui était âgé de 17 ans au moment de sa mort. "J'ai fait des choix dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu assister à sa naissance, j'ai pas vu ses premiers pas, ses premiers mots", explique-t-il pudiquement à l'AFP, avant d'évoquer son "parcours très difficile" qui l'a notamment conduit à être incarcéré.