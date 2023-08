Mort de Nahel : le policier auteur du tir mortel reste en détention provisoire

Détention provisoire confirmée pour le policier auteur du tir mortel sur le jeune Nahel, le 27 juin dernier à Nanterre. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles "conformément aux réquisitions du parquet général" a validé, jeudi 10 août, l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté. "Le mis en examen est en conséquence maintenu en détention", indique la cour d'appel dans un communiqué.

Mis en examen pour homicide volontaire et écroué depuis le 29 juin, ce motard de la police âgé de 38 ans avait demandé sa remise en liberté le 6 juillet, une demande rejetée par la chambre de l'instruction. Il avait fait appel de cette décision le 1er août, selon la cour. Son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, a annoncé à l'AFP former "un pourvoi en cassation", estimant que "cette détention est illégale : elle n'est pas justifiée en droit ni en fait". Le policier "n'a rien à faire en prison : on se battra jusqu'à ce qu'il sorte", a-t-il ajouté.