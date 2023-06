"Groupuscule" ou syndicat : qu'est-ce que "France Police", l'organisation que Gérald Darmanin veut dissoudre

Ainsi, l'organisation ultra minoritaire "appelle" Gérald Darmanin "à ne pas céder aux invectives de la France Insoumise et à revoir sa demande de dissolution". "L'intégralité de notre propagande syndicale, y compris nos revendications sur une réforme de la légitime défense, a été validée et diffusée par le ministère de l'Intérieur", rappelle France Police. "Rien dans nos revendications ou dans nos statuts n’est contraire aux valeurs de la République et aux idéaux de justice et de liberté de notre Nation."