Violences urbaines : "deux claques et au lit", le conseil déjà polémique du préfet de l'Hérault

"On ne découvre pas que l'on a des responsabilités par rapport à ces enfants lorsqu'ils sont adolescents. Quand on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance", a-t-il poursuivi sur France Bleu Hérault, une séquence reprise sur Twitter où elle a été visionnée plus de 750.000 fois. "Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins."

"Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée, mais très franchement, de vous à moi, si demain, vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode, c'est quoi ? Deux claques et au lit !", s'est emporté le préfet. "C'est ce que faisaient nos grands-parents", a-t-il argué, estimant par ailleurs que la question n'était pas liée à "certains quartiers" et qu'il n'y avait "pas d'effet culturel" à ce sujet.