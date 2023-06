Violences urbaines : "Un dispositif policier ne peut pas arrêter le phénomène en une journée"

Les forces de l'ordre, en première ligne (40.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés cette nuit), craignent que cet épisode se poursuive. "Il serait naïf de penser que les violences urbaines se contrôlent et se maîtrisent par la police", estime sur LCI le commissaire, secrétaire général SCPN Police. "Les épisodes de violences urbaines, ça se subit. Il faut ensuite savoir dans quelle mesure on est capable de les juguler pour éviter le pire, c'est cela le sujet."

Selon lui, "nous sommes dans une phase d'ascension". "Cela va durer et s'étendre", craint-il. "Le travail de la police et des gendarmes est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame, et de limiter au maximum le bilan. Mais en aucun cas, on ne peut imaginer qu'un dispositif policier, même avec des renforts les plus incroyables, puisse arrêter le phénomène en une journée. Cela n'est jamais arrivé : nous n'avons jamais arrêté les violences urbaines en un trait de temps ou avec une déclaration."