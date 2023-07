Mort de Nahel : le policier auteur du tir mortel maintenu en détention provisoire

"Mon Client n'a rien à faire en prison ce n’est pas un délinquant, il ne va pas prendre la fuite au Guatemala. C’est quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, a pensé faire un acte qui était autorisé par la loi et nécessaire à sa survie", a réagi Me Liénard à l'issue de l'audience.

"Il est en prison pour éteindre les feux, éviter que les gens pillent dans des magasins, c’est en corrélation avec les prévisions légales et c’est très choquant. Pour apaiser des gens qui expriment leur colère, on place quelqu'un entre quatre murs loin de sa famille. Ça me choque beaucoup", a poursuivi la robe noire.

"La seule chose qui a joué, c’est le trouble à l’ordre public. On dit que si on le laisse sortir ça va reflamber. C’est la rue qui tient la justice et ça n’est pas raisonnable", s'est-il agacé par ailleurs, alors qu'il n'avait pas encore pris connaissance des motivations de la chambre de l'instruction.