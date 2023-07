Mort de Nahel : que sait-on du jeune passager de la voiture de la victime, entendu par l'IGPN ce lundi ?

Les avocats de la famille de Nahel ont annoncé mardi dernier qu'ils déposeraient "une plainte pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir". "Son intention de donner la mort ne fait aucun doute puisqu’il résulte de la bande son de la vidéo qu’il annonce, avant son tir, 'Je vais te mettre une balle dans la tête'. La plainte visera également son collègue pour complicité d’homicide volontaire, lequel semble faire injonction à son collègue de faire feu en disant 'Shoot le' juste avant le tir", avaient pointé mardi dernier Me Bouzrou, Me Cambla, et Me Benamara dans un communiqué.

Selon une source proche du dossier, le collègue du policier mis en examen a donné une tout autre version, déclarant en garde à vue avoir prononcé les injonctions suivantes : "Coupe" (le moteur, NDLR) et "Les mains derrière la tête".

L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale réalise actuellement une étude minutieuse des bandes audio des vidéos pour savoir quels ont été les mots prononcés par les policiers ce 27 juin.