Mort de Shanon dans l'Oise : le suspect nie toute violence

Le 6 mars, Shanon, 13 ans, a été violée à Rantigny dans l'Oise. Hospitalisée dans un état très grave, elle est décédée le 27 mars. Le jeune homme mis en examen et écroué conteste toute violence sur l'adolescente.

Les résultats de l'autopsie seront sans doute déterminants. Une semaine après la mort de Shanon, adolescente de 13 ans violée à Rantigny dans l'Oise le 6 mars, le jeune homme âgé de 19 ans mis en examen et écroué pour ces faits nie toute "violence", selon son avocate, Me Caty Richard.

"Mon client avait des raisons de penser qu'elle était plus âgée, et leur relation était réciproque", déclare la robe noire. "Il n'a jamais employé une quelconque violence ou contrainte à l'encontre de Shanon," assure également Me Richard indiquant "attendre les explications médicales à ce décès".

"Nous respectons la douleur de la famille et avons fait le choix d’accepter la détention provisoire en espérant que la lumière soit rapidement faite sur la cause du décès de Shanon", explique également l'avocate.

Un autre jeune majeur et une collégienne amie de la victime ont été mis en examen pour non-empêchement de ce crime. Aucun n'a d'antécédent judiciaire. La saisine du juge d'instruction a été étendue à la suite du décès de la jeune fille à la qualification de viol ayant entraîné la mort.

"Peut-être victime d'un acte de barbarie"

Selon Frédéric Le Bonnois, avocat de la famille de la victime, Shanon passait l'après-midi du 6 mars chez une amie, "avec l'accord des parents". Cette dernière, âgée de 14 ans, "aurait contacté sur les réseaux sociaux deux personnes plus âgées, de 18 et 19 ans", qui les ont ensuite rejointes chez elle.

Shanon a alors été violée et "peut-être victime d'un acte de barbarie" puisque victime d'un arrêt cardio-respiratoire, explique Me Le Bonnois. Transportée à l'hôpital, "elle n'a jamais recouvré ses esprits, elle est restée dans le coma" jusqu'à son décès, précise l'avocat.

Contacté mercredi par TF1info, Me Le Bonnois indique qu'il fera une communication une fois les résultats de l'autopsie connue.

Obsèques le 9 avril

Concernant la collégienne mise en examen dans ce dossier, celle-ci a elle-même été "soumise à des actes sexuels forcés durant cet épisode" selon son avocat Me Maxime Gallier, qui rappelle que celle-ci a tenté de ranimer son amie.

Les obsèques de Shanon auront lieu mardi 9 avril à 15 heures à l'église de Cauffry, a annoncé la maire de la commune, Virginie Garnier sur Facebook, précisant que la cérémonie serait réservée aux proches et élèves de son collège.

Selon une loi promulguée en 2021, un adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un mineur ayant moins de 15 ans - à l'exception d'une relation librement consentie entre deux personnes ayant moins de cinq ans d'écart d'âge.