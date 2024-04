VIDÉO - Mort de Shemseddine à Viry-Châtillon : que sait-on des jeunes mis en examen ?

Shemseddine, 15 ans, a été tabassé à mort ce jeudi près de son collège de Viry-Châtillon. Quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour "assassinat". Un différend, à l'origine du déchaînement de violence, impliquait la sœur de deux d'entre eux.

Les obsèques de Shemseddine, adolescent de 15 ans mort vendredi après avoir été passé à tabac la veille à Viry-Châtillon (Essonne), sont prévues ce mardi, et une marche blanche aura lieu vendredi. Dans la nuit de dimanche à lundi, quatre jeunes gens, un majeur et trois mineurs, ont été mis en examen pour assassinat. Ils encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité, pour avoir battu à mort le collégien.

S'ils s'en sont pris à lui, c'est vraisemblablement parce qu'il échangeait avec la sœur de deux d'entre eux, contre leur "interdiction", d'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs. La jeune fille, âgée de 15 ans elle aussi, est poursuivie pour abstention volontaire d’empêcher un crime, et risque cinq ans de prison. Au lendemain de la mise en examen des principaux suspects, on en sait un peu plus sur leurs profils. Selon les informations de TF1info, Shemseddine connaissait ses agresseurs, l'un d'entre eux aurait même été son entraîneur de football.

La collégienne de 15 ans est scolarisée dans le même établissement que Shemseddine. Ses deux frères avaient appris qu'elle "correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité", selon les explications données par le procureur d'Evry, Grégoire Dulin. Ils avaient enjoint chacun des garçons concernés de cesser ces échanges, à l'exception de Shemseddine. Celui-ci s'en serait vanté, d'après les déclarations des mis en cause, et c'est pour ce motif que les deux frères, aidés par deux amis, s'en sont pris physiquement à lui.

La collégienne n'était pas présente au moment des faits, selon les informations recueillies par TF1info, mais avait connaissance des intentions de ses frères. C'est pour cela qu'elle est poursuivie pour "abstention volontaire d’empêcher un crime", un délit passible de 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende. La collégienne, qui n'a pas de casier judiciaire, a été placée dans un foyer, avec interdiction de se rendre dans l'Essonne.

Les frères de la jeune adolescente

S. est l'aîné de la fratrie. Il a 20 ans et est livreur de repas à scooter. C'est lui qui a appelé les secours pour Shemseddine, mais à l'arrivée de la police, il a d'abord prétendu voir des jeunes cagoulés s'enfuir. Un mensonge qui avait permis à ses complices de s'enfuir. S. avait été condamné en février 2023 à 6 mois de prison avec sursis pour détention de stupéfiants.

Autre frère, H. est lycéen et âgé de 17 ans. Il avait été condamné en février 2023 à un avertissement judiciaire pour des faits de violences en réunion, extorsion et vol aggravé.

Les amis de la fratrie

T. et M., des connaissances des deux frères, sont également âgés de 17 ans. L'un des deux habite dans le même immeuble que la jeune collégienne et ses frères. L'un de ces deux individus a été reconnu coupable de tentative d’extorsion en septembre 2023, la source consultée par TF1info n'ayant pas précisé lequel. Il fait l’objet d’une mesure éducative dans l’attente de la décision sur la sanction.

Le grand frère de 20 ans, a été écroué, ainsi que l'un des trois mineurs mis en examen. Les deux autres mineurs ont été placés en détention préventive en attendant un débat contradictoire ce mercredi 10 avril, a annoncé le procureur.