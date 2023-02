Mort de Sihem : "Personne n'avait connaissance de cette relation" avec le suspect, selon l'avocat de la famille

Sihem a-t-elle rejoint Mahfoud H. le soir de sa disparition ? A-t-elle prévenu une amie pour lui faire part de cet élément ? A-t-elle été enlevée ? A-t-elle été séquestrée ? "Une enquête est en cours, je ne peux pas rentrer dans les détails de l'enquête. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de relation connue de qui que ce soit concernant Sihem et cet individu" a répété Me Battikh laissant le magistrat instructeur faire son travail pour tenter de trouver des réponses à toutes ces questions.

La jeune fille avait-elle peur de cet homme, plus âgé, et réputé violent ? "On sait qu'il a un casier assez lourd, avec de nombreuses mentions, on parle de treize mentions. Donc évidemment que ça n'était pas quelqu'un qui était fréquenté par cette famille (celle de Sihem NDLR) car c'était une famille très sérieuse, sans problème. Sihem est une jeune fille sérieuse, sans problème. Les parents sont des parents sérieux sans problème. Évidemment, ça venait jurer un peu avec le reste de la famille" a assuré l'avocat.