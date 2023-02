Mort de Sihem : que sait-on de Mahfoud H., mis en examen ce jeudi ?

Interrogé depuis mardi par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, Mahfoud H. a, dans un premier temps, contesté toute implication dans la disparition de la jeune fille.

Il a fini par passer aux aveux le 1er février 2023, après sa prolongation de garde à vue et sa présentation au parquet. "Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité", a indiqué la procureure. Le suspect dit être passé aux aveux "pour elle, pour sa famille et pour sa conscience. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps, à savoir un endroit isolé aux alentours de La Grand-Combe", a ajouté la magistrate.

Une information judiciaire a été immédiatement ouverte et le gardé à vue, Mahfoud H., était mis en examen des chefs d'"arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour". Il a été placé en détention provisoire.

Interrogée par un journaliste sur la dispute liée à relation amoureuse entre la jeune femme et l'auteur présumé des faits, la magistrate a rappelé qu'elle n'avait "que ce que le mis en cause a déclaré". "Je serai très prudente sur les conséquences et les conclusions qu'on peut en tirer", a-t-elle insisté.

"Cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance, et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen", a pour sa part indiqué Mourad Battikh, avocat de la famille de Sihem, ce jeudi après-midi au cours d'une allocution devant les journalistes. "Cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance de cette relation hypothétique. Sihem n'est plus là pour la confirmer. Évidemment, c'est une version du mis en examen. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé."

"Sihem voyait ce monsieur (Mahfoud H. NDLR) comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand-frère. Il y a un grand écart d'âge entre les deux. La relation qui faisait le lien entre Sihem et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine qui est donc l'ex-femme de cet individu", a-t-il ajouté.