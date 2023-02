Mort de Sihem : "Une jeune fille qui aimait la vie, adorable", racontent ses proches

Bouleversés par l'annonce du drame, ils avaient gardé le silence jeudi. Ce vendredi après-midi, les proches de Sihem, lycéenne de 18 ans dont le corps a été retrouvé le 2 février après une semaine de recherche, ont fini par prendre la parole.

C'est son cousin, Azzedine Maallou, qui s'est principalement adressé aux journalistes. "Nous voulions vous dire à quel point c'est dur pour nous et à quel point aussi, nous aimerions faire notre deuil en paix" a-t-il déclaré au côté de Sabrina, cousine germaine de Sihem, et d'Abdallah, le grand-frère de la victime qui n'a pas souhaité parler. "La nouvelle d'hier a été horrible. Vous l'imaginez bien, ça a été horrible pour tout le monde", a-t-il déclaré, remerciant les anonymes et les proches pour leur soutien et pour leur aide dans les recherches de la jeune femme, une semaine durant.

"Huit jours, c'est très long, surtout pour la famille, mais on voit que dans d'autres affaires, ça dure des années. Dans notre malheur, on s'estime heureux déjà d'avoir arrêté cette recherche interminable et d'avoir pu identifier l'auteur grâce aux services de l'État", a ajouté Azzedine Maallou, précisant que la famille ne voulait pas de cagnotte.