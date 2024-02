Mort de Socayna, tuée par une balle perdue à Marseille : un homme de 16 ans interpellé

Un jeune homme a été arrêté à Marseille et déféré ce vendredi. Il a été entendu dans le cadre de l'enquête après le décès de Socayna, en septembre dernier. La jeune étudiante en droit avait été tuée chez elle par une balle perdue.

Cinq mois après le décès de Socayna, l'enquête avance. Selon nos informations, un jeune homme de 16 ans a été arrêté cette semaine par la police judiciaire de Marseille, dans le cadre de l'enquête autour de la mort de Socayna, cette jeune étudiante en droit tuée par une balle perdue. Le garçon a été déféré ce vendredi 16 février en vue d'une probable mise en examen.

Morte dans sa chambre

Le 10 septembre, vers 23 heures, la jeune étudiante de 24 ans avait été touchée au visage par une balle alors qu'elle était dans sa chambre. La balle avait traversé le contre-plaqué sous sa fenêtre, au 3ᵉ étage d'un petit immeuble de la cité Saint-Thys, dans le dixième arrondissement marseillais. Un mort qui avait eu l'effet d'un électrochoc dans ce quartier défraîchi, mais jusque-là épargné par le narco-banditisme.

Jamais à Marseille le trafic de stupéfiants n'a fait couler autant de sang. L'an dernier, 47 personnes ont ainsi perdu la vie dans cette guerre entre gangs, selon un décompte croisé du parquet et de l'AFP. Parmi elles, au moins quatre personnes étaient des victimes collatérales. Beaucoup plus donc que les deux précédents records de 2022 et 2016, qui avaient fait une trentaine de morts.