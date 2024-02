Décès de Thomas à Crépol : huit mois de prison ferme après des menaces de mort contre la maire de Romans-sur-Isère

Le tribunal de Valence a condamné lundi un homme de 27 ans à 14 mois de prison dont six avec sursis. L'individu a été reconnu coupable d'avoir menacé de mort la maire de Romans-sur-Isère (Drôme), après le drame de Crépol.

Une sanction exemplaire. Auteur de menaces de mort contre la maire de Romans-sur-Isère (Drôme), un homme de 27 ans a été condamné lundi par le tribunal de Valence à 14 mois de prison dont six avec sursis. Précédemment interpellé en région parisienne, l'individu a été reconnu coupable d'avoir notamment, via la messagerie privée d'Instagram, menacé de "décapiter" Marie-Hélène Thoraval (LR) et de "jongler avec (son) crâne". De son côté, l'intéressé, en détention provisoire depuis fin décembre, a nié les faits qui lui sont reprochés.

L'avocat de l'accusé, Me Ivan Flaud, y voit une décision "modérée, qui tient compte des faits mais aussi de la personnalité" de son client, qu'il qualifie de "fragile". "Ce n'est pas quelqu'un de factieux", souligne-t-il auprès de l'AFP. "Avec ce jugement, on a une caractérisation explicite de la culture de l'excuse", a, de son côté, regretté l'élue. À noter que le parquet avait requis 18 mois de prison dont quatre avec sursis probatoire.

Les faits sont intervenus après le décès du jeune Thomas, un lycéen de 16 ans mortellement blessé d'un coup de couteau lors de violences survenues à la fin d'un bal de village à Crépol mi-novembre. La victime était scolarisée à Romans-sur-Isère, la commune administrée par Marie-Hélène Thoraval.