Mort de Thomas dans la Drôme : quels sont les profils des suspects en garde à vue ?

Neuf personnes sont en garde à vue pour les agressions qui ont eu lieu dimanche à Crépol dans la Drôme au cours desquelles est décédé le jeune Thomas. L'auteur présumé du coup de couteau mortel est âgé de 20 ans et déjà connu de la police pour port d'arme blanche et pour recel.

Les gardes à vue de neuf personnes interpellées dans l'enquête pour meurtre et tentatives de meurtres à Crépol, dans la Drôme, étaient toujours en cours ce mercredi alors que plus de 6000 personnes ont défilé dans une marche blanche en hommage à Thomas, 16 ans, décédé dimanche.

Sept personnes ont été interpellées à Toulouse mardi, et deux autres à Romans-sur-Isère. Parmi ceux appréhendés à Toulouse figure un individu de 20 ans désigné par les autres comme étant l'auteur du coup de couteau mortel. Le parquet de Valence indique qu'il s'agit d'un homme de nationalité française qui a déjà été condamné à deux reprises à des amendes, une fois "pour un fait de recel de vol, l'autre pour port d'arme blanche". Dans le cadre de cette deuxième condamnation, il avait l'interdiction depuis septembre de détenir ou porter une arme pour une durée de deux ans.

Quatre autres étaient déjà connus de la justice

Parmi les autres gardés à vue, cinq sont majeurs, de 19 à 22 ans, et trois sont des mineurs de plus de 16 ans, ajoute le parquet. Trois de ceux qui sont majeurs ont déjà été condamnés, notamment pour "une infraction à la législation sur les stupéfiants", pour des infractions routières, pour des faits de violences aggravées, ou encore pour des faits "d'outrage et menace à l'encontre de dépositaire de l'autorité publique". L'un des mineurs est "mis en cause dans deux affaires délictuelles" n'ayant pas encore été jugées. Tous sont Français, nés à Romans-sur-Isère pour la plupart, sauf l'un d'entre eux qui est né en Italie.

Le procureur de Valence, Laurent de Caigny, avait indiqué mardi que l'homme soupçonné d'avoir porté le coup de couteau mortel était un habitant du "centre" de Romans-sur-Isère, et "non (du) quartier de la Monnaie", une cité de la ville pointée par certains. L'avocat de quatre des suspects, Me Guillaume Fort, a par ailleurs indiqué que les profils de ses clients étaient "assez disparates" et que certains venaient de la Monnaie mais "d'autres ne sont pas issus de ce quartier".

Selon l'avocat, "c'est une soirée qui a dégénéré mais c'est une soirée où chacun venait pour passer du bon temps". Le parquet indique quant à lui qu'une personne a blessé le vigile de la salle des fêtes de Crépol et qu'une dizaine de jeunes qui tentaient de s'y introduire ont déclenché "une rixe" à l'extérieur du bâtiment.

En plus du décès du lycéen de 16 ans Thomas, deux personnes de 28 et 23 ans ont été blessées dans ces violences, et sont désormais en voie de rétablissement.