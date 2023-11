Mort de Thomas à Crépol : les neuf suspects présentés au parquet en début d'après-midi

Neuf personnes ont été arrêtées après le décès du jeune Thomas. Placés en garde à vue, les suspects seront présentés au parquet de Valence dans l'enquête pour "meurtre" et "tentatives de meurtres en bande organisée".

Les gardes à vue prendront bientôt fin. Les neuf suspects interpellés après le décès du jeune Thomas seront présentés au parquet de Valence en début d'après-midi, a indiqué ce samedi 25 novembre le procureur de la République de Valence. Ils avaient été interpellés et placés en garde à vue mardi dans le cadre de l'enquête pour "meurtre" et "tentatives de meurtres en bande organisée" menée par les gendarmes après la mort du jeune homme en marge d'un bal dans la Drôme.

Le principal suspect identifié

"À l'issue de leur garde à vue, neuf gardés à vue seront présentés au parquet de Valence ce samedi en début d'après-midi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire criminelle", a précisé le procureur de la République de Valence, Laurent de Caigny, à l'AFP. Le parquet diffusera par la suite un communiqué de presse entre 17 heures et 18 heures.

Parmi les suspects, un jeune homme de 20 ans, né d'une mère de nationalité française et originaire du centre de la ville de Romans-sur-Isère, a été "formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel" selon le procureur. Trois d'entre eux sont des mineurs de plus de 16 ans, les autres ont de 19 à 22 ans. Quatre étaient déjà connus de la justice, comme nous vous l'expliquions ici. La condamnation la plus grave concerne un jeune de 21 ans né à Romans-sur-Isère : deux ans de prison avec sursis pour des faits de violences aggravées.

Leur garde à vue pouvait durer jusqu'à 96 heures et devait "concourir à établir ou confirmer l'implication et le rôle des individus interpellés dans les faits de Crépol ou pour certains, dans la fuite" de ceux qui sont partis vers Toulouse, avait indiqué Laurent de Caigny.