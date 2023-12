Menaces contre la maire de Romans-sur-Isère : un homme condamné pour "outrages"

Un individu a été condamné à huit mois de prison ferme après avoir insulté et menacé la maire de Romans-sur-Isère. Des faits qui ont eu lieu après la mort du jeune Thomas, tué au couteau lors d'un bal de village à Crépol, mi-novembre. L'édile affirme avoir alors reçu des menaces par téléphone et sur les réseaux sociaux, dont une de mort "par décapitation".

Il l'a qualifiée de "facho" avant de lui demander si elle avait "une kalash chez elle". Le tribunal de Valence a condamné, mercredi 6 décembre, un individu à huit mois de prison ferme pour "outrages par paroles ou menaces" à l'encontre de la maire de Romans-sur-Isère. Marie-Hélène Thoraval avait reçu des messages d'intimidation après ses prises de paroles liées à la mort du jeune Thomas, mi-novembre, tué au couteau lors d'une bagarre en marge d'un bal de village. Interpellé en début de semaine, l'homme né en 1990 a été condamné en comparution immédiate par le tribunal drômois et a été incarcéré dans la foulée. Il devra également verser 1300 euros à l'élue.

Sept jours plus tôt, la maire de Romans-sur-Isère, où était scolarisé en lycée le jeune Thomas, avait déposé plainte après avoir reçu des menaces par téléphone et sur les réseaux sociaux, dont une de mort "par décapitation", selon l'édile. Ces menaces ont été proférées dans un contexte tendu dans le département et en France, alors que la mort de l'adolescent avait suscité une polémique politique, qu'une manifestation de l'ultradroite avait dégénéré à Romans-sur-Isère et que les autorités multipliaient les appels au calme.

Marie-Hélène Thoraval a ainsi affirmé avoir reçu des menaces en "deux temps", avec, d'abord, deux appels anonymes à la mairie et des messages. L'homme, "titulaire d'une allocation adulte handicapé" et déjà condamné à de multiples reprises, avait notamment demandé : "Madame la maire a-t-elle une kalash chez elle ? Vous l'avez entendue à la radio c'est une facho. Est-ce qu'elle a des gardes du corps arabes ?" C'est pour ces faits que l'homme originaire du Pas-de-Calais comparaissait devant le tribunal. Il a toutefois été relaxé des faits d'"appels téléphoniques malveillants". En garde à vue comme devant le tribunal, il a contesté ces accusations, assurant que quelqu'un d'autre avait utilisé son téléphone.

La maire avait également indiqué avoir reçu des menaces dans un second temps, sur son compte Instagram, avec "une menace de mort m'annonçant que j'allais être décapitée et qu'on jonglerait avec mon crâne", avait-elle ajouté. À ce sujet, le parquet a indiqué que si d'abord "l'enquête portait aussi sur les éléments de menace de mort sur Instagram, les délais de réponse de ce média social aux réquisitions judiciaires ne permettaient pas" d'incriminer l'individu dans les temps de la garde à vue. Une enquête disjointe se poursuit.