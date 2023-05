Mort de Timéo après une surdose de médicaments : le CHRU de Nancy et deux médecins condamnés

Dans le jugement rendu vendredi, le tribunal a déclaré la cardiologue coupable de la mort de Timéo et l'a condamnée à un an de prison avec sursis. Il a considéré qu'elle était un "médecin d'expérience, compétente" qui a "laissé l'interne se débrouiller seule" alors que "c'est elle la spécialiste, elle connaît le médicament et savait qu'il n'existait pas de version pédiatrique de celui-ci". Une décision "révoltante" pour son avocat qui a déjà prévu d'interjeter appel.

La médecin qui était, au moment des faits, assistante cheffe de clinique, a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis pour son "défaut d'encadrement d'un interne en médecine". "Il y a des négligences graves dans la supervision", a considéré le tribunal. Enfin, reconnu "coupable des fautes commises par les praticiens agissant pour son compte", le CHRU de Nancy a été condamné à une amende de 225.000 euros, un montant plus de quatre fois supérieur à celui des réquisitions. L'hôpital avait déjà été condamné pour des faits similaires en janvier 2011. Il aura l'obligation d'afficher, sur un format A3, et pendant deux mois, la condamnation sur la porte d'entrée de l'établissement ainsi que sur la porte du service pédiatrique.

S'agissant de l'infirmière relaxée, le tribunal a considéré qu'elle "ne pouvait savoir que ce médicament était dangereux", d'autant qu'"il n’y avait aucune alerte sur le logiciel de pharmacie" et qu'elle "n'était pas l'auteure de la deuxième injection". "C'est l'application stricte du droit, aucune faute ne pouvait lui être reprochée", a réagi son avocate à l'issue de l'audience. La jeune interne chargée du petit garçon avait obtenu le statut de témoin assisté au cours de l'instruction et n'était pas poursuivie.