Mort du journaliste Gérard Leclerc : ce que l'on sait du crash d'un avion de tourisme en Loire-Atlantique

Selon une source proche du dossier, deux corps ont été localisés dans l'épave, mais n'ont pu être dégagés. En effet, "les recherches sont (...) particulièrement difficiles, car l'avion était immergé à plusieurs mètres", a indiqué le parquet de Saint-Nazaire mercredi. Dans le même temps, la zone du crash est "soumise à de très forts courants" et la "visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle". Les premiers débris d'avion ont été "repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation", a ajouté le parquet de Saint-Nazaire.

Mardi, au plus fort des opérations de recherches, la gendarmerie, les pompiers et la sécurité civile ont été mobilisés pour retrouver l'avion et ses passagers. "Deux hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile se sont relayés tout l’après-midi", ajoute le parquet de Saint-Nazaire.