Collégien décédé après un malaise post-vaccinal : un traumatisme crânien à l'origine de la mort

Mardi, le secrétariat général de l'enseignement catholique avait recommandé aux collèges catholiques sous contrat de "suspendre" la campagne de vaccination contre le papillomavirus, par "motif de précaution" après ce décès.

"On n'est pas opposé à la vaccination, mais il s'est passé un évènement dramatique, et il me semble qu'à la fois par respect vis-à-vis de la famille mais aussi en invoquant le motif de précaution, il est nécessaire de suspendre cette vaccination", a déclaré à l'AFP Philippe Delorme, à la tête du secrétariat.