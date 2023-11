Mort du petit Fayed à Nîmes : neuf hommes mis en examen

Neuf personnes ont été interpellées, selon une annonce ce samedi du procureur de la République de Marseille. Elles ont été mises en examen pour "assassinat en bande organisée" après la mort du jeune Fayed. L'enfant de dix ans avait été la victime collatérale d'une fusillade liée au trafic de drogue à Nîmes.

Trois mois après la mort du jeune Fayed, l'enquête avance. Neuf jeunes hommes, dont un mineur de 17 ans, ont été mis en examen, a annoncé le procureur de Marseille ce samedi 18 novembre. Ils ont été interpellés pour homicide en bande organisée dans l'enquête sur la mort de l'enfant de dix ans, victime collatérale de la guerre de la drogue en août à Nîmes.

Des suspects âgés de 18 à 30 ans

Les huit personnes majeures, âgées de 18 à 30 ans avec une moyenne d'âge de 21 ans, ont été placées en détention provisoire. L'adolescent de 17 ans est quant à lui sous contrôle judiciaire, a précisé le procureur Nicolas Bessone lors d'une conférence de presse. Les personnes interpellées sont originaires de Nîmes, Marseille et Paris. L'enquête semble donc se diriger vers la piste marseillaise puisqu'il apparaît que le point de deal de la cité Pissevin où est décédé le garçonnet "se retrouve faire l'objet d'assauts de la cité du Mas de Mingue". Une cité nîmoise qui "aurait des connexions et du soutien de la DZ Mafia", un des principaux clans marseillais, a détaillé Nicolas Bessone.

Lundi déjà, une source proche de l'enquête expliquait que des personnes avaient été interpellées "grâce au travail de la police scientifique, qui a pu identifier des suspects grâce à de l'ADN retrouvé notamment sur des douilles et des balles". Un mois après ce drame, un adolescent de 17 ans soupçonné d'avoir participé à cette fusillade avait trouvé la mort dans un accident de voiture. Connu de la police pour des faits de trafic de stupéfiants, son ADN avait été retrouvé sur une douille sur le lieu du drame.

La mort du garçonnet, tué le 21 août, en fin de soirée, dans l'un de ces quartiers gangrénés par les trafics de stupéfiants, avait suscité une grande émotion dans la cité gardoise. D'origine mahoraise, l'enfant avait été atteint d'une balle alors qu'il se trouvait dans la voiture de son oncle, âgé de 28 ans, qui avait également été blessé. Un autre de ses neveux, âgé de sept ans, qui se trouvait avec Fayed à l'arrière de la voiture, s'en était lui sorti sain et sauf. Encore une fois, le procureur a tenu à rappeler que "le jeune Fayed et sa famille n'avaient rien à voir avec le trafic de stupéfiants et sont à l'évidence des victimes collatérales". Selon les premiers éléments de l'enquête, la famille aurait pu être ciblée à cause d'une erreur dans "la marque de la voiture à l'intérieur" de laquelle elle se trouvait, a précisé le procureur.